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    04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhraçlık narda hasat zamanı

    Adıyaman'da yetiştirilen, kendine has aroması, tadı ve lezzetiyle Avrupa pazarında yer bulan narda hasat dönemi başladı.

    İhraçlık narda hasat zamanı

    Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'da narlar sabah erken saatlerde toplanıyor. Merkeze bağlı Dilek köyünde sabahın ilk ışıklarında bahçelerin yolunu tutan işçiler, topladıkları narları sandıklara koyuyor. Narlar daha sonra soğuk hava deposunda muhafaza edilip, yurt dışına gönderiliyor.

    Kuraklık etkiledi

    İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, kentte 3 bin  dekar alanda nar yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Kentte geçen yıl 13 bin 900 ton rekolte elde edildiğini anlatan Kiyas, "Bu yıl ise havaların kurak geçmesi ve zararlı böcekler üretimi etkiledi. Rekoltenin bu yıl yaklaşık yüzde 10'luk azalışla 12 bin 500 ton civarında olması hedefleniyor" dedi.

     

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