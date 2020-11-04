İhraçlık narda hasat zamanı

Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'da narlar sabah erken saatlerde toplanıyor. Merkeze bağlı Dilek köyünde sabahın ilk ışıklarında bahçelerin yolunu tutan işçiler, topladıkları narları sandıklara koyuyor. Narlar daha sonra soğuk hava deposunda muhafaza edilip, yurt dışına gönderiliyor.

Kuraklık etkiledi

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas, kentte 3 bin dekar alanda nar yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Kentte geçen yıl 13 bin 900 ton rekolte elde edildiğini anlatan Kiyas, "Bu yıl ise havaların kurak geçmesi ve zararlı böcekler üretimi etkiledi. Rekoltenin bu yıl yaklaşık yüzde 10'luk azalışla 12 bin 500 ton civarında olması hedefleniyor" dedi.