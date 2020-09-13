İhtisas Bölgelerine yatırım daveti yaptı

Ticaret Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı kapsamında başlattığı İhtisas Serbest Bölgeleri Projesinin, orta-yüksek ve yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinin, devlet destekleriyle ihracat hedefinde ivmelendirilmesini amaçladığını vurgulayan Pekcan, bu kapsamda imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinin küme mantığı ile bir araya getirilerek işbirliği imkanlarının artırılması ve firmaların küresel ticaretten çok daha fazla pay almalarının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.



Çalışmalar tamam



Bakan Pekcan, gelinen aşamada, kira, nitelikli istihdam gibi nakit destekler ve vergi istisnaları gibi ilave teşviklerle birlikte, bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet imkanları ile donatılacak bölgelerin, yasal altyapı hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.