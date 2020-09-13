İhtisas Bölgelerine yatırım daveti yaptı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat odaklı teknoloji firmalarını, cazip devlet destekleriyle donatılmış ‘İhtisas Serbest Bölgeleri’nde yatırımcı olmaya davet etti. Bakan Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri’nin yasal altyapısının hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yeni yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandığını bildirdi. Bakan Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri’ne yönelik çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendirdi.
Ticaret Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı kapsamında başlattığı İhtisas Serbest Bölgeleri Projesinin, orta-yüksek ve yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinin, devlet destekleriyle ihracat hedefinde ivmelendirilmesini amaçladığını vurgulayan Pekcan, bu kapsamda imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinin küme mantığı ile bir araya getirilerek işbirliği imkanlarının artırılması ve firmaların küresel ticaretten çok daha fazla pay almalarının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Çalışmalar tamam
Bakan Pekcan, gelinen aşamada, kira, nitelikli istihdam gibi nakit destekler ve vergi istisnaları gibi ilave teşviklerle birlikte, bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet imkanları ile donatılacak bölgelerin, yasal altyapı hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.