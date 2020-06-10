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    10.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    İhtisas serbest bölgesine destek

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri kuracak işletici şirketlere yatırım safhasında sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceklerini bildirdi.

    İhtisas serbest bölgesine destek

    Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik, ‘İhtisas Serbest Bölgesi’ modelini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

    Vergi istisnası da var

    Dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacaklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

    “Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği vereceğiz. İhtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ni kurduk. Yazılım ve oyun geliştirmeyle önemli bir ivme kazanan sektörde oluşan dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz.”

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