‘İhtisas’a destekli yatırım çağrısı

Pekcan, dün katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihtisas serbest bölgelerinde kira, nitelikli istihdam, faiz ve kar payı unsurlarına yönelik ilave destek mekanizmalarının sağlandığını söyledi. Pekcan, “Mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını da 5 yıl süresince destekleyeceğiz. 10 yıl süreyle, sabit yatırım taahhütlerinin yarısına kadar kullanacağı krediler için faiz veya kar payı desteği veriyoruz” dedi.

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ni yazılım ve bilişim sektöründe ihtisaslaşmak üzere, Türkiye’deki ilk ihtisas serbest bölge olarak ilan ettiklerini hatırlatan Pekcan, 2020 içinde fiili kuruluşunu hızla tamamladığını, yazılım ve bilişim sektörlerinden 30 firmanın bölgede faaliyetlerine başladığını anlattı.

3 milyar doları aştık

Pekcan, “Türkiye olarak, yazılım ve yazılım hizmetlerinde 3 milyar doları aşkın ihracat rakamını yakalamış bulunmaktayız. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi sayesinde bu rakamın önümüzdeki dönemlerde hızla çok daha yüksek noktalara çıkacağını ümit ediyorum” diye konuştu. Pekcan, bu tür destekleri, diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için de genişletmeyi planladıklarını belirterek, “Ülkemizde yüksek teknoloji ihracat oranı yüzde 3,4, serbest bölgelerde ise yüzde 9 düzeyindedir. İhtisas serbest bölgeleri ile bu oranları daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs oyun sektörü için fırsat oldu

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin, koronavirüs salgını sürecinin oyun sektörüne yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, “Oyun sektöründe son 5 yılda her yıl yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştiriyoruz” dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın da salgın nedeniyle tedarik zincirlerinde kısalma ve bölgeselleşmelerin görüldüğünü belirterek, “Şirketlerin karlılıklarının azaldığı bu dönemde, maliyetleri azaltan her türlü destek, mevcut yatırımların tutunmasını sağlıyor” diye konuştu.