BİST89.1921,29EURO7,19-0,92USD6,57-0,03ALTIN337,59-1,66
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İhtiyaç sahiplerine yapılacak bin liralık yardımın tarihi belli oldu
    ABONE OL
    31.03.2020 - 14:01 | | AA

    İhtiyaç sahiplerine yapılacak bin liralık yardımın tarihi belli oldu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi, yarın doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ile başlayacak.

    İhtiyaç sahiplerine yapılacak bin liralık yardımın tarihi belli oldu

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.

    Buna göre, nakdi destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara yarın, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek.

    PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek. 

    Corona virüs sebebiyle karantinadaki umrecilerden bazıları evlerine dönüyor!Isparta'da umre dönüşü corona virüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden yapılan testleri negatif çıkan 293'ü memleketlerine gönderilmeye başlandı. Öte yandan Kayseri'de, umre dönüşü corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! 'Kefenle defnedilmesinin riskliyse...'

    Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! 'Kefenle defnedilmesinin riskliyse...'

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

    Reeskont nedir? Reeskont kredisi nasıl kullanılacak?

    Reeskont nedir? Reeskont kredisi nasıl kullanılacak?

    Sıradaki Haber