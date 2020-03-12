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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘İhtiyaçtan fazla alışveriş yapmayın’
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    12.03.2020 - 07:00 |

    ‘İhtiyaçtan fazla alışveriş yapmayın’

    Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini söyledi.

    ‘İhtiyaçtan fazla alışveriş yapmayın’

    Panik havası oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen Aykaç, “Perakendeciler ürün tedariği ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız” dedi. Aykaç, şunları söyledi: “Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, önceden özellikle kişisel bakım ve hijyen kategorilerinde, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünlerle temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik. Aldığımız önlemler, üreticilerimizle bir koordinasyon içerisinde yapılmaktadır. Tüketicimizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmayacağız.”

    Aykaç, “Bu aşamada vatandaşlarımızdan, ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda alışveriş yapmaktan kaçınmalarını, özellikle tavsiye ediyoruz. Bir kişinin yapacağı ihtiyaç fazlası alışveriş diğer bir kişinin esas ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşturacaktır” diye konuştu.

    Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün ise, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’nı koronavirüs nedeniyle iptal ettiklerini belirtirken, “Müşterilerimizden ise koronavirüs nedeniyle yerel marketlerden yana müsterih olmalarını rica ediyoruz. 4 bin 300 satış noktası hijyenik ürünlerin yeterli stokunu yapmış durumdadır” dedi. - EKONOMİ SERVİSİ

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