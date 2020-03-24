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    HaberlerEkonomi Haberleri IIF global büyüme için tahminini düşürdü
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    24.03.2020 - 07:30 |

    IIF global büyüme için tahminini düşürdü

    Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 2020 yılı için global büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

    IIF global büyüme için tahminini düşürdü

    İki hafta önce yaptığı açıklamada global büyüme için tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 1,6'ya indiren IIF, dün bu tahminini yüzde 0,4'e düşürdü.

    IIF yaptığı değerlendirmede ABD ekonomisi için yıllık ortalama büyüme tahminini yüzde 2,0'dan 1,3'e indirirken, ikinci çeyrekte büyümenin sıfır olacağını öngördü.

    Çin için 2020 yılı ortalama büyüme tahminini yüzde 5,9'dan 4,0'a indiren IIF, 2020 yılının tamamında Çin ekonomisinin yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulundu. IIF, Euro Bölgesi'nin 2020'de yüzde 2,8 ve Japonya'nın yüzde 1,5 daralacaklarını da tahmin etti.

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