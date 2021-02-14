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14.02.2021 - 17:03 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

İki adet taşınmaz kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Çitli'de iki adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecektir.

İki adet taşınmaz kiraya verilecek

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

Detaylar için tıklayınız

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