14.02.2021 - 17:03 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
İki adet taşınmaz kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Çitli'de iki adet taşınmazı ihale usulü ile kiraya verecektir.
İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.
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