27.07.2020 - 14:40 | | AA
İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri haber bülteni yayımlanamayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması ve buralardan veri toplanamaması nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri haber bülteninin yayımlanamayacağını bildirdi.
Kurumun internet sitesindeki duyuruya göre, "turizm istatistikleri" kapsamında başta turizm gelir ve gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin, gezi niteliklerinin belirlenmesi amacıyla sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibarıyla "çıkış yapan ziyaretçiler" ve "vatandaş giriş" anketleri uygulanıyor.
Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde anket çalışmaları gerçekleştirilemedi.
Bu kapsamda 29 Temmuz'da yayımlanması planlanan "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2020" haber bülteni, verilerin elde edildiği anketlerin yapılamaması sebebiyle yayımlanamayacak.
Tıbbi atıklar işte böyle imha ediliyor!Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıyla sınırlı değil. Uzmanlar tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi malzemelerin de bulaş riski taşıdığı konusunda ciddi uyarılar yapıyor. Pandemi hastanelerinde hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının kullandığı maske, eldiven koruyucu giysi gibi tüm tıbbi malzemeler, bulaş riskine yol açmaması için titiz bir çalışmayla toplanıp imha ediliyor.