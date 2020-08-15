15.08.2020 - 14:12 | | AA
İkinci el araç satışları 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile yapılacak
Adalet Bakanı Gül, güvenli ödeme sistemine ilişkin, "İşlem güvenliğini temin edecek uygulama, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: Yunan denizci arkadaşlarımıza yazık olurDünkü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın görüşmesi ve Doğu Akdeniz'deki gerilim CNN TÜRK canlı yayınında tartışıldı. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikol ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Atina hükümeti kendi kamuoyunu da aldatıyor." diyen Çelikol, "Yunanistan devamlı olarak Türkiye'yi yalnız bırakmak, AB ile Türkiye arasını açma konusunda diplomatik girişimler yürütüyor." ifadelerini kullandı. Kutluk ise "Oruç Reis gemisine yapılacak eylem bunu yapanlara ağır zarar verebilir. Yunan denizci arkadaşlarımıza yazık olur diye endişe edebilirim. Yunan siyasetçileri itidale davet ediyorum." diye konuştu. Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." açıklamasında bulundu.