İkinci el araçlarda hareket bekleniyor

Markaların eylül ve ekim aylarında satacakları araçlar için kapora aldıklarını sözlerine ekleyen Ülgür, “Eylül ve ekim için aracın fiyatı tam olarak bilinmeden kaporalar önceden veriliyor ve böylelikle ön satış yapılmış oluyor. Ancak döviz kurlarındaki bu yükselişe ilave olarak kredi faizlerindeki artış gelecek aracın fiyatını yükselteceği için, kaporası verilmiş ön satışların müşteriler tarafından yüzde 20-30 seviyesinde iptal edilmesine neden olabilir. Sıfır araçlarda iptal edilebilecek bu satışlara ilave olarak otomotiv sektörünün en yoğun yaşanan dönemi kasım ve aralık aylarında ürettirecekleri yeni araçların da gelişi ile sıfır araç arzında fazlalık yaşanabilir. Haliyle markalar bu dönemde stokları hızlıca eritebilmek ve müşteriye satabilmek için gerek fiyat gerekse düşük faizli kredi seçenekleri ile özel kampanyalar yapabileceklerdir” diye konuştu.

‘5 milyonu aşacak’

İkinci elde satışların, pandeminin etkilerinin görüldüğü 2020 yılının 2. çeyreğinde 380-400 bin seviyelerinde seyretmesine rağmen haziran ve temmuz aylarında 600-650 binlik normal satış seviyelerine ulaştığını söyleyen Ülgür, 2020 yılında da geçen yıl olduğu gibi mükerrer satışlar düşüldüğünde, yıllık satış adetinin 5 milyon üzerinde gerçekleşeceğini belirtti. Ülgür, “Yıl sonu için 15 bayilik bir hedefimiz vardı ve bu hedefimizi mevcut durumda geçebilecek gibiyiz. 2021’de gerek stok finansmanı gerekse tüketiciye yönelik finansman paketleri ile adetsel büyümeye geçeceğiz. Hedefimiz 5 yılda 100 bayi, 50 bin adet satış” dedi.