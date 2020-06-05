İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı! Esnaf araç bulamıyor

İkinci el otomobil pazarının merkezlerinden İzmir Otokent'te, bugünlerde hareketlilik yaşanıyor. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla otomobil fabrikalarının kapanmasının talepleri ikinci ele yönlendirdiği değerlendirilirken, Mayıs ayında, satışların bir önceki aya göre yüzde 15 ila 25 arasında arttığı belirtildi. Fiyatlardaki artış ivmesinin, yukarı doğru devam ettiği açıklandı.

İzmir Otomobilciler ve Galericiler Derneği ile Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, "Koronavirüs nedeniyle de parası olan insanlar, torununa çocuğuna kıyamıyor. Onlar toplu taşıma kullanmasın diye ikinci el araç alıyorlar. Bunun sonrası ne oldu. Trafik de sıkışmaya başladı" dedi. Artış oranlarından bahseden Demir, "Son 3-4 aydır 50 bin liraya aldıkları araç, bugün 65 bin oldu. Artışlar yüzde 15- 20'yi buldu, hatta daha da fazla bu oran" dedi.

Emlak bürosu sahibi Hakan Arslan (40), "Araç almaya geldim. Bundan 3 ay önce aracımı satmıştım. Aynı aracı aynı paraya bulamadığımı gördüm. Bundan 3 ay önce 64 bin liraya sattığım araç için 84-85 bin lira isteniyor. Esnaf arkadaşlar, 'Sıfır otomobil üretilmiyor. İkinci el araçlara rağbet yoğunlaştığı için fiyatlar bu kadar yükseldi' diyor. Aracı bulana kadar aramaya devam edeceğim" diye konuştu.

İkinci el otomobil satışı yapan bir firmanın sahibi evli ve 4 çocuk babası Kadir Gültekin (38), "Şu an ikinci el piyasası yüksek. Gittikçe de yükseliyor. Sıfır araç üretilmediği için bu durum, ikinci el satışlarını etkiledi. Talep çok. Ancak biz araç da bulamıyoruz. Bu şekilde nasıl gidecek, bilemiyoruz. Bir önceki aya göre yüzde 20 ila 25 arasında bir artış söz konusu. Sattığımız aracın yerine yeni bir araç bulamıyoruz" dedi.

Bir diğer firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Burak Emre Akata (42) da, "Sıfır araçlar üretilmiyor koronavirüsten dolayı. İkinci el fiyatları arttı. Sattığımız aracın yerine yenisini koyamıyoruz. Araç fiyatları yüzde 20-25 arttı. İnternet sitelerinde bizden daha pahalı fiyatlar isteniyor. Gereksiz bir şekilde piyasa fiyatlarında bir şişme var. Bu konudan esnaf olarak çok muzdarip olduk. Üretim olmaya başladığı zaman inşallah piyasamız biraz oturmaya ve düzelmeye başlar" dedi.