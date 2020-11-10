MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İkinci elde ‘güvenli ödeme’ Halkbank’ta
ABONE OL
10.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İkinci elde ‘güvenli ödeme’ Halkbank’ta

Halkbank ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren ‘güvenli ödeme sistemi’ geliştirdiğini duyurdu.

İkinci elde ‘güvenli ödeme’ Halkbank’ta

Türkiye Noterler Birliği ile sağlanan işbirliğiyle hayata geçen sistemle ikinci el araç satış işlemlerinde hem alıcılar hem de satıcılar transfer işlemlerinde Halkbank güvenicisine kavuştu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Ticari işlemlerin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi piyasadaki canlılığa hizmet edecektir” dedi.

İkinci el araç alım-satım işlemlerinde anlaşmalı tutarların ödenmesi esnasında oluşan riskler ortadan kaldırıldı. Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali sıfırlandı. Bu sayede alıcılar satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek, satıcılar ise araçlarının ödemesinin son ana kadar banka garantisi altında olduğunu bilecek.

Piyasa canlanacak

İkinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek bir takım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Dijital teknolojinin imkânlarını, tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ikinci el araç alım-satım işlemlerinde iki tarafın da bazı haklı endişeleri oluyordu. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bu endişeleri ortadan kaldırıyoruz ve alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz.”

Esenyurt’ta hareketli dakikalar... Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler yakalandıEsenyurt’ta gece saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyon düzenlediği bir adreste bulunan şüpheliler polislere ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat timleri sevk edilerek baskın yapılan evdeki silahlı 2 şüpheli ekipler tarafından evde yakalanarak göz altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Panelvan minibüste zorla fuhuş!

Son dakika... Panelvan minibüste zorla fuhuş!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Son dakika: İstanbul'da kağıt fabrikasında yangın! Ekipler bölgede...

Son dakika: İstanbul'da kağıt fabrikasında yangın! Ekipler bölgede...

Sıradaki Haber