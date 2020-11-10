İkinci elde ‘güvenli ödeme’ Halkbank’ta

Türkiye Noterler Birliği ile sağlanan işbirliğiyle hayata geçen sistemle ikinci el araç satış işlemlerinde hem alıcılar hem de satıcılar transfer işlemlerinde Halkbank güvenicisine kavuştu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Ticari işlemlerin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi piyasadaki canlılığa hizmet edecektir” dedi.



İkinci el araç alım-satım işlemlerinde anlaşmalı tutarların ödenmesi esnasında oluşan riskler ortadan kaldırıldı. Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali sıfırlandı. Bu sayede alıcılar satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek, satıcılar ise araçlarının ödemesinin son ana kadar banka garantisi altında olduğunu bilecek.



Piyasa canlanacak



İkinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek bir takım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Dijital teknolojinin imkânlarını, tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ikinci el araç alım-satım işlemlerinde iki tarafın da bazı haklı endişeleri oluyordu. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bu endişeleri ortadan kaldırıyoruz ve alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz.”