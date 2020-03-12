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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘İkinci Petkim’ için kazma 2021 başında vurulacak
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    12.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘İkinci Petkim’ için kazma 2021 başında vurulacak

    SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafinerinin Genel Müdürü Mesut İlter, SOCAR’ın Türkiye’de yapacağı yeni petrokimya yatırımı için ilk kazmayı 2020 sonu 2021 başı gibi vurmayı düşündüklerini ve tesisi 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

    ‘İkinci Petkim’ için kazma 2021 başında vurulacak

    BP ile Türkiye’de yeni bir petrokimya yatırımı için SOCAR Türkiye’nin iş birliği yaptığını anımsatan İlter, kamuoyunda ‘İkinci Petkim’ olarak bilinen bu tesisle ilgili gelinen son aşamaya ilişkin şunları kaydetti:

    “1.8 milyar dolarlık bir yatırım olacak. SOCAR’ın tüm yatırımlarına baktığımızda Türkiye’nin dış ticaret dengesinde ithalatın fazla olduğu ürünler olduğunu görüyoruz. Bu yatırımın da temelinde o var. 2020 sonu, 2021 başı gibi ilk kazmayı vururuz diye düşünüyoruz. Hedefimiz de 2024 yılında tesisi tamamlamak. Bu tesisle birlikte Türkiye’nin saf tereftalik asit (PTA) ithalatı sıfırlanacak. Bugün Türkiye’nin petrokimya ürünü ihtiyacının yaklaşık yüzde 18’ini Petkim karşılıyor. Bu yatırımla birlikte oran yüzde 40’lara çıkacak.”

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