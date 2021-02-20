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20.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İklim için önemli adım

Yapı Kredi, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yerini alarak, küresel iklim krizi ile mücadele için attığı adımlara bir yenisini ekledi.

İklim için önemli adım

G20’nin görevlendirmesiyle Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan organizasyonun, iklim risklerinin daha etkin ve bilinçli yönetilmesi ile ilgili kapsamlı bir tavsiye seti bulunuyor.

TCFD’yi memnuniyetle desteklediklerini ifade eden Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Yapı Kredi olarak TCFD tavsiyelerinin iklimle bağlantılı risk ve fırsatların doğru olarak tanımlanması, raporlanması ve yönetilmesi adına çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 77 ülkeden destekçisi bulunan TCFD, iklim krizinin yaratacağı etkilere yönelik piyasalarda farkındalık oluşturarak, gerekli aksiyonların alınmasını sağlıyor. Bu durum aynı zamanda, şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki şeffaflığını da artırıyor” dedi.

Düşük karbon

Erün, “Ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele alıyoruz. Bir finans kuruluşu olarak, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojilere verdiğimiz desteği artırma konusunda kararlıyız” dedi.

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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