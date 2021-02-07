İklimlendirme sektörü yeni yıla 400 milyon doları aşkın ihracatla başladı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak ayında 361 milyon 4 bin dolarlık dış satıma imza atan iklimlendirme sanayisi, 2021'in aynı döneminde 401 milyon 180 bin 804 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ocakta yüzde 3 oldu. Türkiye iklimlendirme sanayisi, geçen ay 158 ülkeye ihracat yaptı. İklimlendirme sektöründe en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında ağırlıkla Avrupa ülkeleri yer aldı.

Sektörün en çok ihracat yaptığı ülke ise 51 milyon 309 bin dolarla Almanya olarak belirlendi. Almanya'yı, 33 milyon 790 bin dolarla Birleşik Krallık, 26 milyon 760 bin dolarla İtalya, 20 milyon 401 bin dolarla Fransa ve 16 milyon 724 bin dolarla İspanya izledi. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Romanya, Irak, Polonya, Rusya ve Mısır oldu.

İklimlendirme sanayisinde geçen ay en çok ihracat yapan şehir 152 milyon 976 bin dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 56 milyon 593 bin dolarla Manisa, 43 milyon 518 bin dolarla Kocaeli ve 26 milyon 257 bin dolarla Bursa izledi.

"Türkiye sanayisine güveniyoruz"

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada hemen hemen her sektörün pazar payında düşüş yaşanıyorken Daikin Türkiye olarak, tam aksine, sektörün geleceğine ve Türkiye sanayisine güvenimizin tam olduğunu bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Önder, toplam 53 milyon dolarlık yatırım ile yollarına devam ettiklerini belirterek, "Özellikle Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) pazarlarından sürekli talep var. Pandemi dolayısıyla insanların ev ortamlarında daha fazla yaşaması nedeniyle talep çok yükseldi." ifadelerini kullandı.

2020'yi 200 milyon dolar ihracat ile kapattıklarını aktaran Önder, şunları kaydetti: "2025'te bunu 430 milyon dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Bu rakamlar, şu anda neredeyse Türkiye'nin iklimlendirme sektöründeki toplam cirosu kadar... Türkiye sanayisine güveniyoruz. Fabrikamıza sürekli yatırımlar yaparak Avrupa'ya ve CIS ülkelerine ürün gönderimine devam ediyoruz. Hatta bu yıl 15 milyon dolarlık VRV yatırımımızı da duyurduk. Onun da üretimleri 2022 yılının ocak ayında başlayacaktır."