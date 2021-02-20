20.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
İlaçta euro kuruna yüzde 20 zam var
İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro değeri yüzde 20 zamla 3.81’den 4.57’ye yükseldi.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan değişiklikle söz konusu karara, “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 euro değeri, 2021 için bir önceki dönemde uygulanan 1 euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve euro değerini ilan eder” geçici maddesi eklendi.
Öte yandan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2021 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin 3.8155 liradan; 4.5786 liraya artırıldığını açıkladı.
İlaç fiyatlarının da söz konusu karara göre güncellenmesi bekleniyor.”
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.