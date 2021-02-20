İlaçta euro kuruna yüzde 20 zam var

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan değişiklikle söz konusu karara, “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 euro değeri, 2021 için bir önceki dönemde uygulanan 1 euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve euro değerini ilan eder” geçici maddesi eklendi.

Öte yandan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2021 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin 3.8155 liradan; 4.5786 liraya artırıldığını açıkladı.

İlaç fiyatlarının da söz konusu karara göre güncellenmesi bekleniyor.”