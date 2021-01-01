01.01.2021 - 17:25 |
İlan verildi! 14 personel alınacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 14 Araştırma Görevlisi alıyor.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olmak için son başvuru tarihi 14 Ocak olarak açıklandı.
Ön değerlendirme sonuçları 21 Ocak'ta belli olacak.
350 bin liralık yalan! Planı kusursuz işledi ama...İstanbul Pendik'te çalıştığı firmanın 350 bin lirasını "gasp edildim" yalanıyla çalmaya çalışan kişinin planını polis ortaya çıkardı. Şüphelinin dövülerek gasp edildiği yerde bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde kuzenleriyle birlikte görülmesi üzerine sorguya alındığı ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli Ümit A. ile iki kuzeni çıkarıldığı mahkeme tarafından ilk duruşmaya kadar ev hapsiyle cezalandırıldı.