28.11.2020 - 11:13 | | Milliyet.com.tr
İlanı verdiler! Kiralık daire ve iş yeri...
Darülaceze Başkanlığı, 16'sı İstanbul ve 1'i Tekirdağ'da olmak üzere 17 kiralık daire ve işyerini kiraya verecek.
Kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 8 Aralık 2020 tarihinde saat 14'te yapılacak.
Çekmeköy'de feci kaza! Mucize kurtuluşÇekmeköy Şile Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten sokağa uçtu. Sürücü taklalar atan otomobilden şans eseri hafif yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.