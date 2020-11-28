İlanı verdiler! Kiralık daire ve iş yeri...

Kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 8 Aralık 2020 tarihinde saat 14'te yapılacak.

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