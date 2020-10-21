İleri aşama girişimlere kapsamlı destek

İmece direktörü Mustafa Özer, programa yönelik değerlendirmesinde amaçlarını şu şekilde özetliyor: ‘‘Toplumsal ve ekolojik fayda üreten büyüme aşamasındaki girişimleri hızlandırmayı, ürettikleri sosyal etkiyi görünür kılmayı, etki yatırımı başta olmak üzere girecekleri süreçler içerisinde doğru değerlemeye ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.’’

Atölye, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal girişimlere verdiği desteği büyütmeye devam ediyor. imece, kuruluşundan bu yana geçen 3 yılda edindiği tecrübeyle şimdi de Destek Programı’nı ileri seviye girişimler için etki hızlandırıcısı programına dönüştürüyor. Yeni program, 12 Ekim- 15 Kasım 2020’deki başvuru dönemini takiben, Kasım 2020 - Nisan 2021 arasında aktif olarak yürütülecek.

Girişimin hangi sosyal probleme ve hangi hedef kitleye dokunarak nasıl güçlü bir çözüm sunduğunun etki yatırımcıları tarafından fark edilmesini sağlayacak olan imece impact'te girişimlerin Türkçe ve İngilizce olarak etki raporları hazırlanacak. Raporlar, girişimlerin kendilerini daha iyi anlatmalarına imkân tanırken, hayata geçirdikleri çözümler ile nasıl bir etki ve dönüşüm sağladıklarını anlaşılır kılacak. Böylelikle, girişimlerin çözdükleri problem ve ticarileşme potansiyelleri görünür olacak.

Program dahilinde girişimcilere; “Etki ölçümleme ve raporu”, “İş geliştirme ve özel sektör ile eşleştirme”, “6 ay boyunca mentor havuzuna erişim”, “Özelleştirilmiş 1’e 1 eğitim ve girişim koçluğu desteği”, “Girişimin ihtiyacına yönelik hizmet satın alma” ve “İletişim desteği ve yazılı ya da video formatında tanıtım içerikleri’’ başlıkları altında fırsatlar sunulacak.

Döngüsel ekonomi ve nitelikli eğitim alanındaki girişimlerin başvuruları bekleniyor

Ürün ya da hizmetleri fikir ve prototip aşamalarını geçmiş, büyüme aşamasında olan girişimler, müşterisi ve ölçeklenebilir gelir modeli olan; etki potansiyeli taşıyan girişimler ve döngüsel ekonomi ya da nitelikli eğitim temalarında çalışan girişimler 15 Kasım’a kadar imece.com/impact üzerinden programa başvurularını gerçekleştirebilecek.