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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: İletişim Başkanlığı personel alacak! İşte başvuru şartları...
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    21.05.2020 - 10:26 |

    Son dakika: İletişim Başkanlığı personel alacak! İşte başvuru şartları...

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Alım ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Son dakika: İletişim Başkanlığı personel alacak! İşte başvuru şartları...

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre Basın-Enformasyon Personeli ve Mütercim-Tercüman alınacak.

    Adayların  8 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde 22 Mayıs 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruya ilişkin İş Talep Formu ve istenilen diğer belgeleri İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

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    Sol bacağını kaybeden küçük Özge de ilk kez sokağa çıktıAntalya’da babasının 150 TL’ye yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen 7 yaşındaki Özge Yıldırım, korona virüs kapsamında izin verilen 0-14 yaş aralığındaki çocuklara verilen serbestlikle ilk kez sokağa çıktı. Salgın süresinde egzersiz yapamadığı için yürümesinde gerileme olan ve bugün parkta oynayıp yürüyen küçük Özge, denizi de babasının kucağında izledi.
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