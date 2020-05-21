Son dakika: İletişim Başkanlığı personel alacak! İşte başvuru şartları...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre Basın-Enformasyon Personeli ve Mütercim-Tercüman alınacak.

Adayların 8 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde 22 Mayıs 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruya ilişkin İş Talep Formu ve istenilen diğer belgeleri İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

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