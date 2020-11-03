'İlk 30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk'

Dönmez, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, toplantıya girdikleri saatlerde aldıkları müjdenin başta aileler ve arama kurtarma ekipleri olmak üzere herkesi sevindirdiğini ifade etti.

Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in büyük bir umut olduğunu vurgulayan Dönmez, "Dün, Elif bebek umut olmuştu. Bugün o umudumuzu yitirmedik. İnanç ve sabırla çalıştık ve Ayda bebeğimizi de kurtarmış olduk. Öyle tahmin ediyorum, bundan sonra aileler bu bebeklerimiz için yılda iki defa doğum günü kutlayacaklar. Birisi 2 Kasım, birisi 3 Kasım. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız netice verir. Diğer yurttaşlarımıza da sağ salim ulaşırız." diye konuştu.

Dönmez, deprem anından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kurumlarının elektrik ve doğal gaz kaynaklı herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşanmaması için üstün bir gayretle çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk etapta da tedbir amaçlı AFAD'ın talepleri ve talimatları doğrultusunda deprem etki ve hasarının yoğun yaşandığı bölgelerde elektrik ve doğal gaz arzını kesmiştik. Ekiplerimizin süratle çalışmasıyla şehirde dün itibarıyla herhangi bir enerji arz sorunu kalmadı. İlk 30 saat içerisinde İzmir genelinde her tarafa elektriği sağlamış olduk."

Yaklaşık 102 ekip, 323 kişiden oluşan elektrik acil müdahale personelinin yoğun bir çalışmayla enerji arz güvenliğini sağladığını aktaran Dönmez, "Doğal gazda 7/24 esasıyla çalışan 40 ekip, 205 personelimizle hasarsız binalar dışında kalan tüm binalarda 1 Kasım Pazar günü saat 22.30 itibarıyla doğal gaz arzını sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.