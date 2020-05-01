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    HaberlerEkonomi Haberleri İlk çeyrek turizm geliri %11.4 düştü
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    01.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İlk çeyrek turizm geliri %11.4 düştü

    Türkiye’nin turizm geliri, Kovid-19 salgınının dünyada etkisini hissettirdiği yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11.4 azalışla 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

    İlk çeyrek turizm geliri %11.4 düştü

     

    Yılın ilk çeyreğinde yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin doları kişisel harcamalardan, 536 milyon 445 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

    ‘Fiyat artmaz’

    Öte yandan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, koronavirüs salgınından sonra Türk otellerin fiyatları yükseltmeyeceğini söyledi. Çorabatır, “Salgın nedeniyle fiyat artışı kesinlikle olmayacak” dedi.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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