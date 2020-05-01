İlk çeyrek turizm geliri %11.4 düştü

Yılın ilk çeyreğinde yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin doları kişisel harcamalardan, 536 milyon 445 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

‘Fiyat artmaz’

Öte yandan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, koronavirüs salgınından sonra Türk otellerin fiyatları yükseltmeyeceğini söyledi. Çorabatır, “Salgın nedeniyle fiyat artışı kesinlikle olmayacak” dedi.