İlk sanal gıda fuarı ‘Fource’ başladı

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından organize edilen sanal gıda fuarı The Fource, online toplantıyla açıldı.

Musa Demir, hazirandan bu yana bakanlık tarafından desteklenen 7. sanal fuarın açıldığını, düzenlenen 6 sanal fuarda 613 firmanın 28 bin 620’si yabancı olmak üzere toplamda 51 bin 328 firmayla görüşme yaptığını belirtti.

TİM Başkanı İsmail Gülle de The Fource’un, Türkiye’nin ilk sanal gıda fuarı olduğunu, başta gıda ve tarım sektörleri olmak üzere tüm sektörlerin dijital dönüşüme ayak uydurduğunu söyledi.

EİB Başkanı Jak Eskinazi de Türkiye’nin 7 bölgesinde üretilen lezzetleri dünyanın 80 ülkesinden ithalatçılara The Fource Fuarı’nda tanıtacaklarını söyledi.

Eskinazi, “The Fource ile sektör paydaşlarının sanal ortamda bir araya geleceği bilgi ve ticaret ağını hayata geçiriyoruz. The Fource, çağın ve teknolojinin sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek” ifadelerini kullandı.

Gıda ve tarım sektörlerinden 53 firmanın katılımıyla “thefource.org” adresi üzerinde açılan fuarı 80’in üzerinde ülkeden 1000’den fazla ithalatçının ziyaret etmesi bekleniyor. Profesyonel ziyaretçiye açık fuar, 27 Kasım’a kadar devam edecek.