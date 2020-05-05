İlk sukuk ihracına yüksek talep var

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı yaptı. Emlak Katılım, talepleri 28 - 29 Nisan’da topladı.

Planlanan ihraç tutarının üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım’ın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “İhracımıza gelen yüksek talep, Emlak Katılım’ın köklü geçmişine, güçlü sermaye yapısına ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir” dedi.



