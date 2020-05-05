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    HaberlerEkonomi Haberleri İlk sukuk ihracına yüksek talep var
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    05.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İlk sukuk ihracına yüksek talep var

    Emlak Katılım, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını başarıyla tamamladı.

    İlk sukuk ihracına yüksek talep var

    Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı yaptı. Emlak Katılım, talepleri 28 - 29 Nisan’da topladı.

    Planlanan ihraç tutarının üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım’ın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “İhracımıza gelen yüksek talep, Emlak Katılım’ın köklü geçmişine, güçlü sermaye yapısına ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir” dedi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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