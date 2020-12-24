İlk tren Çin’e vardı, ikincisi yolda

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin’e ulaştıracak.

Öte yandan İstanbul Çerkezköy’den başladığı yolculuğunu Çin’in Xi’an şehrinde noktalayan ilk blok ihracat treninin karşılama töreni video konferans yöntemiyle yapıldı.



Karşılama töreni...



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk mallarının, tarihi İpek Yolu’nun izinde, Çin’e 13 günde ulaşmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, “Bu seferlerimiz artacak ve düzenli olarak sürecek” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise şunu söyledi:

“2021 yılında iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecek.”