İlk yarıda 2.6 milyar liralık yatırım

Türkiye araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu olan TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliğiyle hazırladığı 2020 yılının ocak-haziran dönemine ait “Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.



Salgın sonrası durum



Rapora ilişkin dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında 2.6 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü, 30 milyar TL oldu. 2019 yılı sonuna göre yüzde 8.2 daralan filo kiralama sektörünün, parkındaki araç sayısı da 255 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Sektör, 2019 yılını 279 bin adetlik araç parkıyla kapatmıştı.



Rapora göre, Türkiye’de satılan yeni otomobillerin önemli bir kısmını satın alan filo kiralama firmaları, 2020 yılında da ülke ekonomisine ciddi vergi girdisi sağladı. Bu kapsamda, geçen yıl yaklaşık 3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan süreçte yaklaşık 1.4 milyar TL vergi ödedi. TOKKDER raporunda dikkati çeken bir diğer önemli unsur ise sektördeki sözleşme süreleri oldu. Buna göre, Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 57.4’ünü 30-42 ay süreli sözleşmeler oluşturdu. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 16.4 ile 18-30 aylık sözleşmeler olurken 43 ay ve üzeri sözleşmelerin oranı yüzde 16.2 oranında gerçekleşti.



Koronavirüs etkisi



TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Operasyonel araç kiralama sektörü olarak 2020 yılının ilk yarısında 2.6 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. 2019’un ilk yarısında bu rakam 2 milyar TL idi. Kovid-19 salgını sonrası verimlilik çok daha önemli hale geldi. Önümüzdeki dönemde, verimliliğe önem veren, öz kaynaklarını veya kredi limitlerini araç satın almak yerine ana faaliyet alanında değerlendirmek isteyen her ölçekten işletmenin araç ihtiyaçlarını operasyonel kiralama yöntemini tercih ederek karşılayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



3 ayda toparlandı



Sektörde pandeminin de etkisiyle yaşanan daralmanın özellikle ikinci çeyrekte azaldığını aktaran Ekici, “Operasyonel kiralama sektörü olarak araç parkımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 daraldı... Ancak yaşanan daralmanın son 3 ayda toparlandığını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.1 olan daralma, ikinci çeyreğinde yüzde 3.2 olarak gerçekleşti. Yılın geri kalanında da dengeli bir seyir olacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda, yıl sonuna kadar 15-20 bin adet civarında daha yeni araç alımı yapacağımızı tahmin ediyor ve 2020 yılını 6 milyar TL’nin üzerinde yatırımla kapatmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.