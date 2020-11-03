İmalat sanayisinde 5 ay üst üste büyüme

Eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, PMI ekimde 53.9’a yükseldi. Kovid-19 salgını kaynaklı daralmanın ardından Türk imalat sektörü böylece üst üste beş ay büyüme gösterdi. Üretim hacimleri yükseldi ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. İstihdamda belirgin artış devam etti, istihdam yaratma hızı Şubat 2018’den beri en yüksek düzeye ulaştı.

En güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşti.

Siparişler artıyor

Yeni siparişlerde artış trendi beş ayı geride bırakırken, imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Yeni ihracat siparişlerinde de artış kaydedildi. Böylece firmalar üretim hacimlerini ekim ayında da yükseltti ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa bağlı olarak, birikmiş işler son üç ay boyunca azaldı.

İstihdamda devam eden belirgin artış, üretimdeki genişlemeyi destekledi. İstihdam yaratma hızının Şubat 2018’den beri en yüksek düzeye ulaşması dikkat çekti. İmalatçılar ekim ayında satın alma faaliyetlerini de artırdı; ancak girdilerin üretim süreçlerinde kullanılması ve malzeme temininde yaşanan zorluklar nedeniyle girdi stokları azaldı. Özellikle yurt dışından temin edilen girdilerde tedarik zinciri gecikmeleri daha fazla yaşandı.

Genel olarak teslimat sürelerinde hazirandan beri en yüksek artış kaydedildi. Türk lirasındaki zayıflık, ekim ayında da hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarında keskin artışlara yol açtı. Girdi maliyetleri son iki yıllık dönemin en belirgin artışını gösterirken nihai ürün fiyatlarındaki yükseliş de son 25 ayın en güçlü oranında gerçekleşti.

Türkiye, ABD ve Çin’i solladı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Büyümenin öncü verilerinden olan PMI’nın ekimde 53.9’a ulaşarak, üst üste 5 ay yükseldiğine dikkati çeken Varank, “Ana metal, kimya, plastik ve kauçuk en güçlü sektörler oldu. İstihdam oluşturma hızı da şubat 2018’den beri en yüksek düzeyde” dedi.

Varank’ın paylaşımındaki grafiklere göre Türkiye, ekimde endekste elde ettiği değerle aralarında ABD, Çin, Güney Kore ve Fransa’nın da bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.