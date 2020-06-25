‘İmalat’ta kapasite kullanımı artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.740 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 3.1 puan artarak yüzde 65.8 düzeyine çıktı.

6 puan birden arttı

Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 56.3’ten 6.1 puan artışla yüzde 62.4 düzeyine ulaştı.

Dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı, 17.3 puan artışla yüzde 45.3’ten yüzde 62.6 düzeyine yükseldi.

Dayanıksız tüketim mallarında ise 4.0 puan artışla yüzde 58.4 düzeyinden, yüzde 62.4 düzeyine çıktı. Ara mallarda 2.5 puan artışla yüzde 64.5 düzeyinden yüzde 67.0 düzeyine ulaşan kapasite kullanım oranı, yatırım mallarında 2.4 puan artışla yüzde 64.6 düzeyinden, yüzde 67.0 düzeyine yükseldi.