BİST114.4490.00EURO7.71-0.08USD6.85-0.02ALTIN388.82-0.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘İmalat’ta kapasite kullanımı artıyor
    ABONE OL
    25.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘İmalat’ta kapasite kullanımı artıyor

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziran ayında bir önceki aya göre 3.4 puan artarak yüzde 66.0 düzeyine yükseldi.

    ‘İmalat’ta kapasite kullanımı artıyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.740 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA), aynı dönemde 3.1 puan artarak yüzde 65.8 düzeyine çıktı.

    6 puan birden arttı

    Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 56.3’ten 6.1 puan artışla yüzde 62.4 düzeyine ulaştı.

    Dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı, 17.3 puan artışla yüzde 45.3’ten yüzde 62.6 düzeyine yükseldi.

    Dayanıksız tüketim mallarında ise 4.0 puan artışla yüzde 58.4 düzeyinden, yüzde 62.4 düzeyine çıktı. Ara mallarda 2.5 puan artışla yüzde 64.5 düzeyinden yüzde 67.0 düzeyine ulaşan kapasite kullanım oranı, yatırım mallarında 2.4 puan artışla yüzde 64.6 düzeyinden, yüzde 67.0 düzeyine yükseldi.

    Ankara'da silahlı kavgaAnkara'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

    İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    HSK 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak

    HSK 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak

    Sıradaki Haber