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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF: 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
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    06.04.2020 - 14:46 | | DHA

    IMF: 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristaline Georgieva, "finansal krizden daha ağır" diye nitelendirdiği Covid-19 salgınına karşı "1 trilyon dolarlık zırh"ın kullanıma hazır olduğunu söyledi.

    IMF: 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır

    IMF'in internet sitesinde geçen ay bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" demişti.

    Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bur durgunluğun içine çektiği uyarısı yaptı.

    Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi ve ekledi:

    "Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda."

    Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptıErzincan’da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 100’e yakın yolcu ve şoföre trafik ekipleri tarafından ceza kesildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.
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