IMF, 50 ülkeden gelen yardım talebini onayladı

IMF Sözcüsü Gerry Rice, pandemi acil yardımı için 50 ülkeden gelen toplamda 18 milyar dolar tutarında talebe onay verildiğini duyurdu.

IMF İcra Kurulu'nun pandemi acil yardımı için yapılan başvuruları rekor bir hızla yanıtladığını belirten Rice, Mısır'ın hem acil finansman hem de standby anlaşması talebinin de 11 Mayıs'ta görüleceğini ifade etti.

Rice düzenlediği haftalık basın toplantısında hala üye ülkelerden gelen pandemi acil yardımı başvuruları bulunduğunu ifade ederken, İcra Kurulu'nun değerlendirmesini bekleyen bu başvuruların hangi ülkelerden geldiği konusunda ise bilgi vermedi. Ancak Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya'nın başvurularının değerlendirildiğini belirtti.