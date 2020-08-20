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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF açıkladı! Türkiye'nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor
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    20.08.2020 - 11:00 | | Foreks

    IMF açıkladı! Türkiye'nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor

    Uluslararası Para Fonu(IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın  rezervi 7 aydır artış gösteriyor.

    IMF açıkladı! Türkiye'nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor

    IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bu yılın  ilk ayında başlayan yükseliş, Temmuz ayında da devam etti.

    Buna göre, bir önceki ay 22,08 milyon ons olan rezervler,  geçen ay sonunda 22,30 milyon onsa yükseldi. IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,48 milyon ons artış yaşanmış oldu.

    Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi 45,23 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

    18 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiYasa dışı sanal bahis oynatan bir suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Havadan, karadan ve denizden gerçekleştirilen nefes kesen operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.
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