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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF, Arjantin'in borcunu sürdürülemez olarak tanımladı
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    20.02.2020 - 07:08 |

    IMF, Arjantin'in borcunu sürdürülemez olarak tanımladı

    IMF, Arjantin'in borcunu sürdürülemez olarak tanımladı ve tahvil yatırımcılarını krizin çözümüne yardıma çağırdı.

    IMF, Arjantin'in borcunu sürdürülemez olarak tanımladı

    IMF, Arjantin'in borcunu "sürdürülemez" olarak tanımladı ve Arjantin tahvillerini ellerinden tutan yatırımcılara Ülke'nin bu "sürdürülemez" borç yükünün çözülmesine yardım etmeleri çağrısında bulundu.

    Buenos Aires'te temaslarda bulunan heyetin Arjantin'in borcunun sürdürülemez olarak değerlendirdiğini belirten IMF, "Arjantin'in borç servisi kabiliyeti, 2019 yılı ortası ile karşılaştırıldığında keskin şekilde kötüleştiğini değerlendiriyoruz" dedi.

    IMF açıklamasında, Arjantin'in borcunu azaltmak için bütçe fazlası vermesinin ne ekonomik ne de siyasi olarak uygulanabilir olmadığını da vurguladı.

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