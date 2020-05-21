BİST102.6490.48EURO7.45-0.06USD6.790.11ALTIN376.99-1.24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri IMF Başkanı'ndan bankalara 'temettü ve geri alımları durdurun' çağrısı
    ABONE OL
    21.05.2020 - 19:53 | | AA

    IMF Başkanı'ndan bankalara 'temettü ve geri alımları durdurun' çağrısı

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bankalara temettü ve hisse geri alımlarını durdurma çağrısında bulundu.

    IMF Başkanı'ndan bankalara 'temettü ve geri alımları durdurun' çağrısı

     

    Georgieva, Financial Times için kaleme aldığı makalede, 2008 finansal krizinden sonra küresel regülatörlerin bankalardan yüksek kaliteli sermaye ve likidite tamponlarını artırmalarını talep ettiğini ve bunun finansal sistemin direncini önemli ölçüde güçlendirdiğini hatırlattı.

    Bazı gözlemcilerin söz konusu tamponları Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşı bir siper olarak gördüğüne değinen Georgieva, yeni kredileri desteklemek için güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarının önemli olduğunu vurguladı.

    Georgieva, banka tamponlarını güçlendirmek için gerekli adımlardan birinin devam eden operasyonlardan elde edilen kazançları korumak olduğunu aktardı.

    Bankalara temettü ve geri alımları durdurma çağrısında bulunan Georgieva, "IMF çalışanları, sistematik olarak önemli 30 küresel bankanın geçen yıl yaklaşık 250 milyar dolarlık temettü dağıttığını ve geri alım yaptığını hesapladı. Bu yıl sistemde sermaye oluşturmak için kazançlarını korumalılar." değerlendirmesinde bulundu.

    Georgieva, bankaların temettü dağıtmayıp kazançlarını korumasının hissedarlar için olumlu sonuçları olmadığını belirterek, ani ekonomik daralma karşısında bankaların sermaye tabanını daha da güçlendirmek için bunun önemli olduğunun altını çizdi.

    Bazı ülkelerde bankaların gönüllü olarak temettüleri ve hisse geri alımlarını askıya aldığını aktaran Georgieva, kolektif kararların önemli olduğunu ifade etti.

    Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 114 bin 990 oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | İzmir'deki camilerden müzik yayınıyla ilgili yeni gelişme: Gözaltına alındı

    Son dakika | İzmir'deki camilerden müzik yayınıyla ilgili yeni gelişme: Gözaltına alındı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    21 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir namaz (iftar) saatleri

    21 Mayıs bugün İftar saati (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir namaz (iftar) saatleri

    Sıradaki Haber