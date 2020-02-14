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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF: Covid-19'un olası etkisi kısa vadede belirsizliğini koruyor
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    14.02.2020 - 13:42 | | DHA

    IMF: Covid-19'un olası etkisi kısa vadede belirsizliğini koruyor

    Uluslararası Para Fonu (IMF), hızla yayılan Covid-19'un kısa vadede küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri konusundaki belirsizliğin sürdüğünü, ancak orta-uzun vadede Çin ekonomisinin dirençli olmaya devam etmesinin beklendiğine dikkat çekti.

    IMF: Covid-19'un olası etkisi kısa vadede belirsizliğini koruyor

    IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice düzenlediği haftalık basın  toplantısında, Covid-19'un Çin ekonomisine ve küresel ekonomiye  etkisini tahmin etmek konusunda hala çok fazla belirsizlik bulunduğunu, ancak IMF olarak gelecek haftanın sonunda Riyad'da yapılacak G20  toplantısında daha fazla bilgi elde etmeyi umduklarını vurguladı.

    Rice ayrıca, IMF'in Çin'in virüsün yayılmasının kontrol altına  alınması ve ekonomik etkisinin azaltılması için aldığı ekonomik ve mali  tedbirleri memnuniyetl karşıladığını, Fon'un ihtiyaç olduğunda Pekin'e  yardıma hazır beklediğini de ifade etti.

    Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) Çin’de otomobil satışlarının COVID-19 (coronavirüs) salgını etkisiyle Ocak’ta yıllık yüzde 18 düşerek 1.61 milyon adete gerilediğini duyurdu. Dünya’nın en büyük araba üreticisi olan Çin’in araba sektöründe, sekiz yıl içindeki en büyük düşüş yaşandığı ifade edildi.

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