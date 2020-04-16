IMF duyurdu! 60 yıl sonra ilk kez...

IMF, "benzeri görülmemiş" salgının Asya'nın hizmet sektörünü ve ihracatını vurduğuna işaret ederek Asya'da ekonomik büyümenin 60 yıldır ilk kez durma noktasına gelebileceğini bildirdi.

IMF'in Asya ve Pasifik Departmanı Direkterö Chongyong Rhee, politika yapıcıların seyahat yasaklarının, sosyal mesafe tedbirlerinin ve salgını kontrol altına almak için uygulanan diğer tedbirlerin en çok vurduğu şirketlere ve hanehalklarına hedefli destek sağlamaları gerektiğini vurguladı.

"Global ekonomi için oldukça belirsiz ve zorlu zamanlardayız. Asya ve Pasifik bölgesinin bundan muafiyeti yok. Corana virüsün bölgeye etkisi ağır, genele yaygın ve benzeri görülmemiş olacak" diye konuşan Rhee, "İşletmeler için alışılageldik bir durum değil. Asya ülkelerinin ellerindeki tüm politika araçlarını kullanmaları gerekli" dedi.