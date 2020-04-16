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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF duyurdu! 60 yıl sonra ilk kez...
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    16.04.2020 - 07:36 |

    IMF duyurdu! 60 yıl sonra ilk kez...

    IMF, corona virüs salgınının Asya'da 2020'de büyümeyi 60 yıl sonra ilk kez durma noktasına getireceğini açıkladı.

    IMF duyurdu! 60 yıl sonra ilk kez...

    IMF, "benzeri görülmemiş" salgının Asya'nın hizmet sektörünü ve ihracatını vurduğuna işaret ederek Asya'da ekonomik büyümenin 60 yıldır ilk kez durma noktasına gelebileceğini bildirdi.

    IMF'in Asya ve Pasifik Departmanı Direkterö Chongyong Rhee, politika yapıcıların seyahat yasaklarının, sosyal mesafe tedbirlerinin ve salgını kontrol altına almak için uygulanan diğer tedbirlerin en çok vurduğu şirketlere ve hanehalklarına hedefli destek sağlamaları gerektiğini vurguladı.

    "Global ekonomi için oldukça belirsiz ve zorlu zamanlardayız. Asya ve Pasifik bölgesinin bundan muafiyeti yok. Corana virüsün bölgeye etkisi ağır, genele yaygın ve benzeri görülmemiş olacak" diye konuşan Rhee, "İşletmeler için alışılageldik bir durum değil. Asya ülkelerinin ellerindeki tüm politika araçlarını kullanmaları gerekli" dedi.

    Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
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