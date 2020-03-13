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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF: Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı
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    13.03.2020 - 10:53 | | DHA

    IMF: Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide oluşacak yavaşlamının derinliğinin ve süresinin hükümetlerin vereceği karşılığa bağlı olduğuna dikkat çekti.

    IMF: Ekonomide yavaşlamanın derinliği verilen karşılığa bağlı

    Rice, düzenlediği basın toplantısında, her durumda, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin, 2019 yılındaki yüzde 2.9 düzeyinin altına çekileceğini söyledi.

    Alkeleri hızla yayılan coronavirüs salgınıyla mücadele vermek için birlikte çalışmaya ve fakir ülkelerin artan salgınla başa çıkmasına yardımcı olmak için daha fazla bağış çağrısında bulunan Rice, petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün küresel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirmenin çok erken olduğunu, ancak IMF'nin önümüzdeki ay hem bu gelişmeyi hem de salgını yansıtan daha kesin tahminler yayınlayacağını açıkladı.

    Rice, IMF'nin İran dahil üye ülkelerden gelen koronavirüsle ilgili tüm yardım talepleriyle başa çıkmak için süratle çalıştığını söyledi.

    Dünyada coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran, hastalıkla mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar değerinde acil mali yardım istedi.

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