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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF'den global resesyon açıklaması
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    24.03.2020 - 07:14 |

    IMF'den global resesyon açıklaması

    IMF, koronavirüs salgının 2020'de global bir resesyona yol açacağını öngörüyor.

    IMF'den global resesyon açıklaması

    IMF, corona virüs salgınının 2020 yılında global bir resesyona yol açacağını ve bu resesyonun 2008-2009 global finansal krizi tarafından tetiklenenden daha kötü olabileceğini bildirdi. Ancak IMF, global ekonominin 2021 yılında toparlanacağını da öngördü.

    IMF Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada, birçok ülke tarafından sağlık sistemini güçlendirmek, etkilenen şirketleri ve işçileri korumak için atılan olağanüstü mali adımları, merkez bankalarının para politikalarını gevşetmelerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

    Georgieva, "Özellikle mali cephede daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç olacak" ifadelerini de kullandı.

    G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının telekonferans ile yaptıkları toplantı sonrası konuşan Georgieva, global dayanışmaya ihtiyaç olduğuna katıldığını belirtti.

    Georgieva, "Corona virüs salgınını insanı maliyetleri hali hazırda ölçülebilir değil ve tüm ülkelerin insanları korumak, ekonomik hasarı sınırlamak için birlikte çalışmaları gerekli" diye konuştu.

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