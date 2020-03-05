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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF’den koronavirüs için 50 milyar dolarlık kredi paketi
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    05.03.2020 - 08:41 |

    IMF’den koronavirüs için 50 milyar dolarlık kredi paketi

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin koronavirüs ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolarlık (305 milyar TL) bir kaynak ayırdığını söyledi. Söz konusu kaynağın 10 milyar doları az gelişmiş ülkeler için kullanılacak.

    IMF’den koronavirüs için 50 milyar dolarlık kredi paketi

    IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüsün vurduğu ülkelerin sıfır faizli veya düşük faizli kredi taleplerini yerine getirmek için çok çabuk şekilde harekete geçebilecek durumda olduklarını söyledi.

    IMF'in çabuk dağıtılabilecek 50 milyar dolar kaynağı bulunduğunu belirten Georgieva, koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınması için tüm ülkelerin hemen ve somut adımlar atmalarına ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

    Georgieva, "Koronavirüs salgını daha şiddetli hale gelmeden ihtiyati tedbirleri ortaya koymamız gerekli. Koronavirüsün ekonomik etkisine ilişkin verilerin çok dikkatli şekilde takip ediyoruz. KOBİ'ler ve işçiler yardıma ihtiyaç duyabilirler" dedi.

    Georgieva ayrıca, ECB'nin koronavirüse karşı doğru yanıtı vereceğine güvendiğini de vurguladı.

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