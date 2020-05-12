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    HaberlerEkonomi Haberleri IMF’den Mısır’a 2 milyar 772 milyon dolarlık 'corona virüs kredisi'
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    12.05.2020 - 02:53 | | AA

    IMF’den Mısır’a 2 milyar 772 milyon dolarlık 'corona virüs kredisi'

    Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında Mısır’a 2 milyar 772 milyon dolar kredi vermeyi kararlaştırdı.

    IMF’den Mısır’a 2 milyar 772 milyon dolarlık 'corona virüs kredisi'

     

    IMF'den yapılan yazılı açıklamada, "2 milyar 772 milyon dolarlık kredi ile Mısır’ın Kovid-19 salgınından kaynaklanan acil ödemeler dengesinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı” bildirildi.

    Kredinin faiz oranı ve geri ödeme süresine yer verilmeyen açıklamada, pandeminin Mısır piyasalarında oluşturduğu belirsizliğin büyük güçlüklerle sağlanan istikrarı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

    Açıklamada finansal desteğin sağlık ve sosyal konular başta olmak üzere para piyasalarındaki döviz ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olacağı ve korumasız zayıf sektörleri destekleyeceği kaydedildi.

    Mısır Merkez Bankası, geçen hafta perşembe günü koronavirüs salgını yüzünden döviz rezervlerinin nisan sonunda yüzde 7,65 düşerek 37 milyar 37 milyon dolara gerilediğini açıklamıştı.

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