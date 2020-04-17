IMF'ten Pakistan'a yardım

IMF İcra Kurulu, Pakistan'a koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan ödemeler dengesini karşılaması için 1 milyar 386 milyon dolar acil finansman verilmesini onayladı.
Pakistan'a sağlanacak fon, IMF'in Hızlı Finansman Enstrümanı'ndan (RFI) gelecek ve Pakistan'ın uluslararası rezervlerinde düşüş ile başa çıkmasına, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve ekonomik etkisinin azaltılması için geçici ve hedefli olarak harcamaları artırmasına imkan verecek.
Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.