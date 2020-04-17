BİST96.2490EURO7,530USD6,93-0,26ALTIN384,100,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri IMF'ten Pakistan'a yardım
    ABONE OL
    17.04.2020 - 07:33 |

    IMF'ten Pakistan'a yardım

    IMF, Pakistan'a 1,39 milyar dolar yardım verilmesini onayladı.

    IMF'ten Pakistan'a yardım

    IMF İcra Kurulu, Pakistan'a koronavirüs salgını ile mücadelede ihtiyaç duyulan ödemeler dengesini karşılaması için 1 milyar 386 milyon dolar acil finansman verilmesini onayladı.

    Pakistan'a sağlanacak fon, IMF'in Hızlı Finansman Enstrümanı'ndan (RFI) gelecek ve Pakistan'ın uluslararası rezervlerinde düşüş ile başa çıkmasına, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve ekonomik etkisinin azaltılması için geçici ve hedefli olarak harcamaları artırmasına imkan verecek.

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM aktüel katalog bugün! BİM 17 Nisan çalışma saatleri!

    BİM aktüel katalog bugün! BİM 17 Nisan çalışma saatleri!

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Balkondan komşulara korona konseri

    Balkondan komşulara korona konseri

    EBA TV nasıl izlenir, bugünün ders programı nedir? EBA - TRT canlı yayın izleme linki! 17 Nisan 2020

    EBA TV nasıl izlenir, bugünün ders programı nedir? EBA - TRT canlı yayın izleme linki! 17 Nisan 2020

    Sıradaki Haber