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    HaberlerEkonomi Haberleri İMOB Mersin Mobilya Fuarı ziyarete açıldı
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    01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İMOB Mersin Mobilya Fuarı ziyarete açıldı

    CNR Holding tarafından düzenlenen, valilik, büyükşehir belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nca desteklenen İMOB Mersin Mobilya Fuarı açıldı.

    İMOB Mersin Mobilya Fuarı ziyarete açıldı

    CNR Holding Pazarlama ve İletişim Direktörü Yıldırım Ünverdi, Yenişehir Fuar Merkezi’ndeki açılışta yaptığı konuşmada, ev, bahçe, yazlık ve ofis mobilyaları ile aksesuarlarına fuarda yer verildiğini söyledi. Fuarın firmalar ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiği aktaran Ünverdi, şöyle konuştu:

    “Başta Mersin ve çevre iller olmak üzere, Akdeniz, Ege, İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de yakından ilgilendiren fuarımız İran, Irak, Suriye, KKTC, Libya, Mısır ve Filistin’in de aralarında bulunduğu coğrafyanın mobilya ihtiyacını karşılar nitelikte. Bölge ekonomisine canlılık getirecek fuarımız, 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunan mobilya sektörünün dünyaya açılan kapılarından birisi olacak.”
    Fuar 8 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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