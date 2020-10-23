ING Türkiye’de üst düzey atama

2006’da çalışma hayatına adım atan Kırmızı, ING Türkiye’de Bireysel Bankacılık bünyesindeki konut finansmanı, iş ortaklıkları, şube satış yönetimi alanlarında farklı görevler üstlendi. 2015’te Pazarlama ve Satış Direktörü görevine atandı ve son olarak 2018’den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörlüğü görevini yürüttü.