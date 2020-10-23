23.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
ING Türkiye’de üst düzey atama
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliğine, bankada 2018’den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Ozan Kırmızı getirildi. Kırmızı, 26 Ekim 2020’den itibaren üzere Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı
2006’da çalışma hayatına adım atan Kırmızı, ING Türkiye’de Bireysel Bankacılık bünyesindeki konut finansmanı, iş ortaklıkları, şube satış yönetimi alanlarında farklı görevler üstlendi. 2015’te Pazarlama ve Satış Direktörü görevine atandı ve son olarak 2018’den bu yana Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörlüğü görevini yürüttü.
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