ING’den 4’lü kredi paketi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING aylık yüzde 0.79’dan başlayan oranlar ile ihtiyaç kredisi verirken, mobilya ve beyaz eşya üretimi yapan öncü yerli firmalar da ING iş birliğiyle peşin fiyatına taksitle 40 bin liraya kadar taksit olanağı sağlıyor.



Sıfır ve ikinci el araçlar için aylık yüzde 0.82 faiz oranıyla sunulan taşıt kredisi, tercih edilen tüm vadelerde kasko yapılması halinde geçerli. KOBİ İpotek Teminatlı İşyeri Kredisi ve Taşıt Kredisi kampanyaları kapsamında, iş yeri ve taşıt finansmanında aylık yüzde 0.85’ten başlayan faiz oranlarıyla 18 - 48 ay arası vadeyle eşit taksitli kredi veriliyor.