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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiliz ekonomisi ocak ayında "sıfırladı"
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    11.03.2020 - 14:23 | | AA

    İngiliz ekonomisi ocak ayında "sıfırladı"

    İngiliz ekonomisi ocak ayında durakladı.

    İngiliz ekonomisi ocak ayında "sıfırladı"

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiliz ekonomisinin ocak ayında "yüzde sıfır" büyüme gösterdiği kaydedildi.

    Beklenti ocak ayında İngiliz ekonomisinin yüzde 0,2 büyüme göstermesi yönündeydi. İngiltere’de ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 azaldı.

    Ülkede ocak sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde eksi 2,6 olan beklentinin üzerinde yüzde 2,9 azaldı. İngiltere’de ocak imalat sanayi üretimi ise beklentiyle uyumlu şekilde aylık yüzde 0,2 artış gösterdi.

    Ülkede ocak ayında imalat sanayi üretimi yıllık bazda yüzde eksi 3,5 olan beklentinin üzerinde yüzde 3,6 azaldı.

    İngiliz ekonomisinin ocak ayında duraklama göstermesine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Başkanı Rob Kent-Smith, “Ekonomi ocak ayında büyüme göstermedi. İnşaat alanındaki büyüme, imalat sanayindeki daralmayla sıfırlandı” ifadesini kullandı.

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