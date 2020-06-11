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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak
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    11.06.2020 - 12:45 | | AA

    İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

    İngiliz enerji şirketi Centrica, 5 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

    İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

    British Gas’ın da bağlı bulunduğu Centrica’dan yapılan açıklamada, şirketin çöküşünün önlenmesi için bu yıl içerisinde toplam 5 bin kişinin işine son verileceği bildirildi.

    Şirketin açıklamasında işten çıkarma kararına gerekçe olarak, 2019 yılında zarar edilmesi, enerji fiyatlarında uygulanan üst limit ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüş gerekçe olarak gösterildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Centrica Üst Yöneticisi Chris O'Shea, şirketteki işten çıkarmalarının yaklaşık yarısının yönetim birimlerinden yapılacağını söyledi.

    Centrica hali hazırda toplam 27 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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