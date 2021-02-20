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20.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İngiliz taksiciler Uber elemanı oldu!

İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber’in tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne vardı.

İngiliz taksiciler Uber elemanı oldu!

Yüksek Mahkeme, iki Uber sürücüsünün açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı. Kararda, Uber sürücülerinin serbest meslek sahibi olarak kabul edilemeyeceği, şirketin çalışanları olarak tanımlanmaları gerektiği bildirildi.

Karar, İngiltere’de binlerce Uber sürücüsünün yıllık izin ve asgari ücret hakkı kazanacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Uber’in yüklü tazminat talepleri ile karşılaşması da mümkün. Uber araçlarıyla hizmet veren iki sürücü James Farrar ve Yassen Aslam, şirkete dava açmıştı.

Uber davayı üç kez kaybettikten sonra temyize götürmüştü. İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin kararı, nihai karar olması ve bağlayıcı niteliği bulunması nedeniyle önem taşıyor. Uber’in sadece başkent Londra’da 45 bin sürücüsü bulunuyor.

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