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    HaberlerEkonomi Haberleri İngilizler, Temmuz’dan itibaren tatil için Türkiye’ye gelebilir
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    27.06.2020 - 15:39 | | İHA

    İngilizler, Temmuz’dan itibaren tatil için Türkiye’ye gelebilir

    İngiliz hükümeti, Temmuz ayından itibaren 'hava köprüleri' aracılığıyla yurt dışı tatillerine izin vermeyi planlıyor. Gelecek hafta içinde açıklanması beklenen güvenli ülkeler listesinde Türkiye’nin de olması bekleniyor.

    İngilizler, Temmuz’dan itibaren tatil için Türkiye’ye gelebilir

    İngilizlere, Temmuz ayından itibaren 'hava köprüleri' aracılığıyla yurtdışı tatil izni verilecek. Bakanlar ayrıca İngiltere'ye dönüşlerinde 14 gün karantinada kalma politikasını sona erdirmeyi planlıyor.

    İngiliz hükümeti denizaşırı tatiller için önümüzdeki ayın başından itibaren yeşil ışık yakacak. Hükümetin bir dizi ülke için 14 günlük karantina dönemini askıya alması ve denizaşırı destinasyonlar için hava köprüsü düzenlemeleri yapması bekleniyor. İlgili ülkelerin tam listesi hala teyit edilmedi. Seyahat açılışının ilk aşamasının Fransa, Yunanistan, İspanya ve muhtemelen Portekiz de dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri olması bekleniyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu güvenli olduğu düşünülen ülkeler için de Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarılarını kaldıracağı düşünülüyor.

    Onaylanan ülkelerin listesinin önümüzdeki haftanın ortalarında açıklanması planlanıyor. İngilizlerin 6 Temmuz'dan itibaren seyahat etmeye başlaması bekleniyor. O günden önce İngiliz hükümeti, ilgili ülkelerle karşılıklı seyahat rotalarında anlaşmaya varmayı umuyor.

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