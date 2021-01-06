İngiltere anlaşmasında yeni detaylar belli oldu

29 Aralık 2020’de imzalanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe giren STA, iki ülke arasında hizmet ihracatını kapsamayacak.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı notta, hizmet ihracatının Dünya Sağlık Örgütü’nün esaslarına göre devam edeceği belirtilerek, İngiltere ile hizmet ticaretini içerecek revize bir anlaşma imzalanmasının amaçlandığı bildirildi. STA ile yürürlüğe giren bazı düzenlemeler şöyle:

Çeliğe kısmen önlem

“Sanayi ürünlerinde vergiler sıfırlanırken, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde muafiyetler yeni anlaşmaya yansıtılacak. AB ile mevcut tarife kontenjanları yüzde 17 oranında ölçeklendirilerek İngiltere ile karşılıklı tavize tabi tutulacak. Vergi indirimleri ve muafiyetler, AB’de olduğu gibi devam edecek.

İngiltere’ye ihraç edilen 3. ülke menşeli malların vergisi tahsilata tabi olacak. STA uyarınca sanayi ürünlerinde İngiltere’den vergi tahsil edilmeyecek. İngiltere, CE işareti taşıyan Türk ürünlerini, 1 Ocak 2022’ye kadar kabul edecek.

Bu süre, tıbbi cihazlar için 30 Haziran 2023 olacak. Geçiş dönemi sonrasında İngiltere bitki ve hayvan ürünleri için düzenlenen sertifikaları kabul etmeye devam edecek. İlave gümrük vergileri, İngiltere’ye karşı yürürlüğe sokulmayacak.

İngiltere, AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı önlemleri kısmen sürdürecek. Buna göre İngiltere, çelik ürünlerindeki koruma önlemleri kapsamında bulunan 26 üründen 19’unda önlemleri uygulamaya devam edecek.

7 üründe üretimi olmadığı için bu ürünlerde koruma tedbirleri sona erecek. İngiltere, ilaç ticaretinde ise kendi tanıma sistemini kuruyor.”