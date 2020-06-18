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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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    18.06.2020 - 14:20 |

    İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

    İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi'nin bugünkü toplantısında piyasaların beklentilerine paralel olarak varlık alım miktarının 100 milyar GBP artırılması kararı çıktı. Banka, yine piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 0,10 seviyesinde tuttu.

    İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

    Para Politikası Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre faiz oranlarının değiştirilmemesi kararı 9 üyenin oy birliği ile alınırken, varlık alım programının artırılması kararı 1'e karşı 8 oyla alındı. PPK üyelerinden Andy Haldane varlık alım miktarının değiştirilmemesi yönünde oy verdi.

    Yapılan açıklamada, "Bu toplantıda PPK, para politikasında daha fazla bir gevşemenin gerektiğini karar verdi. Komite, enflasyon hedefinin orta vadede yakalanması için Birleşik Krallık devlet tahvili alım hedef stoğunun 100 milyar GBH artırılmasında anlaştı. Komite, programın yıl sonu civarında tamamlanmasını ve varlık alımı toplam stoğunun 745 milyar GBP'ye ulaşmasını bekliyor" ifadelerine yer verildi.

    BOE ayrıca, PPK'nın durumu yakından izleyeceğini, ekonomiyi desteklemek ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde dönmesini sağlamak için gerektiğinde daha fazla adım atmaya hazır olduğunu belirtti ve Komite'nin varlık alımlarını gözden geçirme altında tutmaya devam edeceğini vurguladı.

    'Corona virüsten ölenleri taşıyorum' dedi, tabut açıldı ve...Brezilya'da polis kontrolüne takılan cenaze aracının taşıdığı tabutta 300 kilogram kokain çıktı. Gözaltına alınan şüpheli kontrol sırasında polisi atlatmaya çalıştığı ve "Corona virüsten ölenleri taşıyorum" diyerek kontrolden kaçmaya çalıştığı ifade edildi.
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